Алёна Бронникова Пермь вошла в топ городов-миллионников для осеннего отдыха Столица Пермского края заняла девятое место среди самых популярных локаций Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермь вошла в десятку самых популярных городов с численностью населения более миллиона человек, выбранных россиянами для проведения отдыха осенью 2023 года. Рейтинг составил российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру к Дню градостроительства, который отмечается более чем в тридцати странах мира 8 ноября.

Пермь в этом рейтинге заняла девятое место. По данным сервиса, в среднем продолжительность поездок в столицу Прикамья составляет две ночи. Средняя стоимость жилья на одну ночь — 3 438 тыс. руб.

На первом месте оказался Санкт-Петербург. Средняя продолжительность путешествия составляет пять ночей, стоимость одной обходится туристам немногим дороже, чем в Перми — в 3 476 руб. Москва заняла второе место. Продолжительность поездки в среднем — четыре ночи, а средняя стоимость жилья на одну ночь ниже, чем в Перми — 3 382 руб.

В рейтинг также вошли Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Красноярск. На последнем месте списка оказался Челябинск (четыре ночи / 2 634 руб.).





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