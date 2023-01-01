В Совете по сотрудничеству регионов ПФО и провинций КНР принял участие Игорь Комаров Участники обсудили дальнейшее развитие российско-китайских отношений Поделиться Твитнуть

В городе Няньчан (Китайская Народная Республика) 8 ноября в формате «Волга-Янцзы» состоялось четвёртое заседание Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа России и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина.

Участники обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества с учётом принципов и намерений, которые были обозначены в Совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху (от 21 марта 2023 года).

Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, Игорь Комаров выступил с приветственным словом. Он отметил, что механизм межрегионального сотрудничества отвечает интересам обеих стран, а динамика товарооборота по итогам текущего года имеет положительную направленность. Он также выразил уверенность, что развитие отношений в формате «Волга-Янцзы» в будущем станет ещё активнее. Согласно данным министерства юстиции РФ, в настоящее время между странами действует 114 межрегиональных соглашений, из которых 52 заключены между регионами ПФО и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы.

«Сегодня Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и уверенно идут к обозначенной нашими лидерами задаче — 200 млрд долл. двустороннего товарооборота, — сообщил Игорь Комаров. — При этом рост по регионам ПФО превышает общероссийский показатель. В текущем году товарооборот увеличился на 58%, доля Китая возросла в общем объёме в пределах ПФО почти в два раза — с 13% до 22%».

Как отметил Чжан Гоцин, с января по октябрь 2023 года показатели двустороннего товарооборота выросли на 27,7% по сравнению с АППГ прошлого года и составили 196,4 млрд долл. Он добавил, что главной задачей сейчас является реализация всех договорённостей и выразил готовность совместной работы по всем направлениям.

Стороны подтвердили намерения о дальнейшем взаимодействии в экономической и гуманитарной сферах, расширении обмена в области образования, науки и культуры. Примером таких отношений является работа Ассоциации 85 высших учебных заведений в формате «Волга-Янцзы». В этот же день состоялось открытие шестого Форума ассоциации при участии представителей 11 вузов ПФО и 23 вузов Китая.

«В рамках партнёрства России и Китая мы уделяем внимание не только углублению и расширению торгово-экономического и научно-технического потенциала, но и стремимся к крепким дружеским связям между нашей молодёжью. Ведь единение и сотрудничество нашего подрастающего поколения — это основа прочного фундамента межгосударственных отношений в будущем», — подчеркнул Игорь Комаров.

Следующий Форум Ассоциации вузов пройдёт в России, а пятое заседание Совета по сотрудничеству регионов ПФО и провинций Китая планируется провести в одном из регионов ПФО.

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