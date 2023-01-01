Алёна Бронникова Пермяки поделились мнением о переводе иностранных вывесок на русский язык Соответствующий законопроект внесён в Госдуму на рассмотрение Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Больше половины жителей Перми одобрили внесённый в Госдуму законопроект, согласно которому все надписи и вывески на иностранном языке должны быть написаны или переведены на русский язык. Такой результат показал опрос, проведённый сервисом SuperJob среди экономически активного населения старше 18 лет.

По итогам исследования оказалось, что каждый второй пермяк поддерживает инициативу по борьбе с англицизмами и иностранными словами (51%). Респонденты объяснили это тем, что необходимо «беречь русский язык» и «В нашей стране должно быть всё понятно для нас».

«Каждый четвертый высказался против (28%): "Названия уже существующие менять смысла нет"; "Смущает только, что это не первая подобная инициатива"; "Сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся". Затруднились 21% с оценкой законопроекта: "Желательно писать на двух языках"», — поделились специалисты сервиса.

В основном в поддержку проекта закона высказались жители Перми старше 45 лет. Их оказалось 77% от общего числа. Кроме того, среди сторонников — пермяки, не владеющие английским языком. Они чаще поддерживают инициативу, чем те, кто может свободно говорить на английском — 69% против 45% соответственно.

Результаты опроса по России в целом показали, что большинство жителей поддерживают законопроект. Одобрили его 53% всех респондентов. Приняли участие в исследовании 1,6 тыс. чел. из разных регионов страны.

Законопроект был внесён 25 октября. Сейчас он проходит предварительное рассматрение Советом Государственной Думы РФ, и включён в примерную программу на декабрь 2023 года. Документом предлагается всю публичную информацию, в том числе на вывесках, в рекламе, в названии товаров, районов и жилых комплексов, писать на русском языке как государственном.





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