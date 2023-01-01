Алёна Бронникова В Кировском районе Перми двое детей провалились под лёд В краевом минздраве рассказали об их состоянии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 6 ноября в Кировском районе Перми двое мальчиков 2009 и 2014 годов рождения решили порыбачить на местном пруду и провалились под неокрепший лёд. Оба были госпитализированы. Об этом рассказали «Комсомольской правде» в единой дежурно-диспетчерской службе Перми.

В краевом ГУ МЧС информацию подтвердили, уточнив, что очевидцы спасли мальчика 2009 года рождения.

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю 06 ноября в 17 часов 00 минут поступила информация о происшествии в акватории пруда в районе СНТ "Заозёрный" в городе Перми. К месту происшествия привлекались силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве восьми человек и двух единиц техники, от МЧС России силы и средства не привлекались», — прокомментировали в ведомстве.

В министерстве здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что оба мальчика госпитализированы. Сейчас они находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.





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