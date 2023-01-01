Группа «Т Плюс» начала отопительный сезон 2023-2024 в Пермском крае Поделиться Твитнуть

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Подключение к отоплению объектов социальной сферы и жилья активно идёт в Краснокамском городском округе, Березниках, Лысьве, Перми. На очереди пуск тепла в Чайковском городском округе. Выполненная межсезонная подготовка теплосетевой инфраструктуры городов позволит надежно подавать тепло и горячую воду населению будущей зимой.

Самый ранний старт отопительного сезона в этом году пришёлся на город Краснокамск и посёлок Майский — 15 сентября. Соответствующее постановление № 530 от 11.09.2023г. подписал глава администрации Краснокамского городского округа Игорь Быкариз. Учитывая погодные условия, теплоэнергетики заранее начали разворачивать оборудование для подачи отопления в объекты социальной сферы. Качество нагрева помещений напрямую зависит от подготовки внутридомовых сетей, за которую отвечают управдомы.

Инвестиции в надежность

Пермские тепловые сети с апреля 2023 года обслуживают теплосетевой комплекс посёлка Майский Краснокамского городского округа по концессии. Соглашение об этом заключили Пермский филиал ПАО «Т Плюс», администрация Краснокамского городского округа и Правительство Пермского края. По документу «Т Плюс» инвестирует в развитие теплоснабжающей системы Майского 200 млн рублей. Напомним, по решению Правительства РФ Краснокамский городской округ отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла вступит в силу с 1 ноября 2023 года и позволит компании вложить в развитие тепловой инфраструктуры города свыше 3 млрд рублей.

Тепло городам

С 18 сентября новый отопсезон стартовал в Березниках и Лысьве. В центре Верхнекамья работы по подключению тепла начаты согласно постановления городской администрации № 1476 от 13.09.2023г. Пусконаладочные работы продлятся до 1 октября. Работу по подключению соцобъектов и жилья контролирует тепловая инспекция Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Березниках.

В ходе межсезонья Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подготовил к зиме теплоисточник Березниковская ТЭЦ-2, две насосные станции, правобережная котельная и 43 блочных тепловых пункта. Проведены гидравлические испытания для 527 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступает в дома березниковцев.

Также согласно постановлению № 2601 от 13.09.2023г., принятому главой города Никитой Федосеевым, 18 сентября отопительный сезон начался в Лысьве. Летом энергетики «Т Плюс» провели профилактику 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения. Выполнено ежегодное техническое обслуживание 5-ти современных газовых котельных. Также переложено порядка 6 км трубопроводов на улицах Мира, Кирова, Кузьмина и др.

Активно ведётся строительство новых котельных: БМК-3 на улице Коммунаров и БМК-4 на ул. Перовской. БМК-4 мощностью 37 МВт обеспечит теплом и горячей водой юго-восточную часть города: теплоресурс будут надежно получать жители поселков Ленинский и Комсомольский.

Отопительный сезон в Чайковском городском округе, с учетом погодных условий, стартует в 20-х числах сентября. В ходе межсезонных работ Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выполнили замену 2 км трубопроводов, обновлены коммуникации на ул. Вокзальная, Советская и в микрорайоне Азина общей протяженностью 2 км. Выполнена профилактика 242 км теплопроводов города Чайковский и посёлков Марковский и Прикамский.

В начале 2023 года Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» заключили концессионное соглашение с администрацией Чайковского городского округа. Документ действует до 31 декабря 2040 года. По соглашению, энергокомпания планирует провести замену 21 километра тепловых сетей и построить современную газовую котельную в посёлке Прикамский.

«Т Плюс» дополнительно вложит в развитие чайковской тепловой инфраструктуры свыше 900 млн рублей после перехода в ценовую зону теплоснабжения. Большая часть средств будет направлена на модернизацию тепловых сетей.

Комфорт горожан

В краевой столице подключение к теплу началось с 19 сентября. Соответствующее постановление № 829 от 15.09.2022г. подписал глава Перми Эдуард Соснин. С этой даты по заявке потребителей тепло подается детские сады, школы, больницы, образовательные и культурные учреждения. Управляющим организациям — УК/ТСЖ — рекомендовано включать отопление в жилых домах в период по 25.09.2023г. Это позволит обеспечить постепенное подключение зданий к теплоносителю, так как на старте подачи отопления требуется регулировка гидравлических и температурных режимов для сохранения работоспособности систем отопления.

В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок энергетики «Т Плюс» провели профилактику более 2 тыс. км теплосетей в Перми, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. Подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пунктов.

В год 65-летия Пермских тепловых сетей была запланирована перекладка 22 км ключевых тепломагистралей в Перми, которые определены с учетом празднования 300-летия краевой столицы. В результате обновлены трубопроводы на улицах Баумана, Шахтерская, Запорожская, Малкова, Кабельщиков, Нефтяников, Котовского, Попова, Связистов, в правобережной части города — на улицах Сивашской, Липатова, Маршала Рыбалко и др.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания, по планам, вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

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