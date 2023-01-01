В Прикамье из борщевика Сосновского начнут делать лекарства Губернатор Дмитрий Махонин обсудил с директором Пермского НОЦ ключевые проекты Центра Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с директором Научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» Павлом Илюшиным, чтобы обсудить ряд ключевых проектов, осуществляемых Центром.

Махонин подчеркнул, что Научно-образовательный центр является одним из важнейших инструментов для достижения технологического суверенитета страны и важным партнером промышленных предприятий Прикамья. Он также отметил значимость работы Центра в области подготовки кадров и решении экологических вопросов. Особое внимание было уделено проекту по созданию фармацевтического кластера «Парма», направленного на разработку и выведение на рынок лекарственных препаратов.

Павел Илюшин заявил, что в рамках создания фармацевтического кластера совместно с Пермской государственной фармакадемией ведётся активная работа по развитию кооперации с предприятиями Ярославской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Продолжается работа с компанией «Медисорб» по заключению контракта на исследование лекарственного препарата полного цикла. Как пояснил глава НОЦ, «это очень серьезный шаг в разработке импортозамещающих лекарств».

Павел Илюшин сообщил о планах Научно-образовательного центра в области борьбы с проблемой распространения борщевика Сосновского в Пермском крае. Он заявил о намерении использовать этот сорняк в рамках разработки новых фармацевтических препаратов.

Кроме того, Центр принимает активное участие в решении проблемы изливов кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна. Были проведены эксперименты, разработана новая технология очистки воды, которая теперь отправлена на патентование. Достигнуто такое качество очистки, что позволит использовать воду не только для производственных целей, но и в качестве питьевой. Технология будет принадлежать Пермскому краю благодаря работе Научно-образовательного центра.

Также были обсуждены вопросы поддержки молодых учёных, которые работают на благо региона и занимаются разработкой технологий для местной промышленности. В результате обсуждения Махонин поручил проработать вопрос о расширении мер поддержки для этих ученых совместно с краевым Министерством промышленности и Научно-образовательным центром.

Губернатор также отметил необходимость разработки программы публичного позиционирования Пермского Научно-образовательного центра, чтобы рассказать жителям региона и всей страны о деятельности и достижениях НОЦ.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» был создан по указу президента в 2019 году в рамках национального проекта «Наука». Главной целью Центра является создание экосистемы, способствующей технологическим прорывам с помощью молодежного потенциала.

Центр ведет работу по семи направлениям: «Углеводороды», «Твёрдые полезные ископаемые», «Новые материалы и вещества», «Химические технологии», «Цифровизация и роботизация производств и сервисов», «Энергетическое машиностроение», «Экология» и «Безопасность территорий».

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