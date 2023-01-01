Андрей Стрельцов «Молот» продлил победную серию игр Пермская ледовая дружина в овертайме победила «Металлург» из Новокузнецка Поделиться Твитнуть

«Молотобойцы» провели заключительную встречу домашней серии игр в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Соперниками пермской команды стали хоккеисты новокузнецкого «Металлурга».

Основное время поединка завершилось вничью 3:3. ​ В составе хозяев льда отличились Роман Ивашов, Денис Дюрягин и Константин Рыжов. Для выявления победителя было назначены дополнительные пять минут игры до первой заброшенной шайбы. Численное большинство удалось реализовать после броска Романа Ивашова, и «Молот» оформил двенадцатую победу подряд.

Теперь подопечные Павла Гусева отправляются на выезд. Очередной матч в турнире они проведут 13 ноября против «Динамо» в Санкт-Петербурге.

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