В Перми росгвардейцы задержали расклейщика объявлений Его хотят оштрафовать на 5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, на Парковом был задержан молодой человек, который расклеивал на столбах объявления. Правонарушителя задержал сотрудник городской административно-технической инспекции при поддержке росгвардейцев.

В мэрии пояснили, что расклейщик был задержан в районе ул. Переселенческой, 104. По этому адресу он расклеивал листовки на опоры рядом с домом по ул. Углеуральской, 22, а также на ограждение по ул. Переселенческой, 104. Теперь нарушителю грозит штраф до 5 тыс. руб.

В этом году сотрудниками административно-технической инспекции вместе с полицией и росгвардейцами уже задержано более 100 человек, которые расклеивали объявления. Их всех оштрафовали на общую сумму 118 тыс. руб.

Сейчас размер штрафа за незаконную расклейку объявлений для физических лиц составляет до 5 тыс. руб., для должностных — до 50 тыс. руб., а для юридических — до 100 тыс. руб.





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