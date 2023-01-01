Алёна Бронникова В пермскую школу полтора года поступают сообщения о минировании от имени одного ученика Мальчик не посещает учреждение из-за особенностей здоровья Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В школу № 116 Мотовилихинского района Перми на протяжении полутора лет поступают ложные сообщения о минировании от лица одного и того же ученика. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Отмечается, что мальчик, который сейчас учится в восьмом классе, образовательное учреждение не посещает в связи с особенностями психики и находится на домашнем обучении. Во время очной учёбы он после уроков не возвращался домой, так как мог уехать на автобусе в другом направлении, даже в другой город.

«От имени пермского восьмиклассника уже полтора года "минируют" школу, в которую он даже не ходит из-за особенностей психики. Анонимы каждый месяц пишут о готовящемся теракте в 116-й школе, якобы Петя (имя изменено) вместе с одноклассниками там оставил взрывное устройство», — информирует Mash.

Мальчик фигурирует в каждом сообщении, однако его «сообщники» меняются. При этом злоумышленники всегда называют имена настоящих учеников этой школы.

Петя попал под внимание спецслужб, после каждого поступившего обращения в школу о лжеминировании к нему домой приходят с вопросами сотрудники полиции. Соцсетями восьмиклассник не пользуется, у него даже нет телефона. Авторы этих сообщений до сих пор не найдены.

«Новый компаньон» обратился за комментарием в МВД. На момент публикации ответ не был получен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.