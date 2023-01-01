В Перми сотрудники МЧС спасли на пожаре пять человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми пожарные спасли из горящей пятиэтажки пять человек и оказали им первую помощь. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошёл в утренние часы 4 ноября на ул. Леонова в одной из квартир. Причиной пожара стало неосторожное курение, в результате чего вспыхнул диван. Попытки жильцов самостоятельно потушить пламя не увенчались успехом, тогда они обратились за помощью к спасателям.

Когда пожарные вошли в сильно задымленную комнату, они обнаружили мужчину без сознания с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшего вынесли из помещения и немедленно начали проводить ему сердечно-лёгочную реанимацию. Мужчину удалось привести в чувства и передать врачам скорой. Кроме того, спасатели успешно эвакуировали ещё четырёх человек из горящего здания.

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