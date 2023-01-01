Алёна Бронникова Половина домов в Краснокамске осталась без водоснабжения из-за аварии Организован подвоз воды Поделиться Твитнуть

Скриншот из видео на странице Игоря Быкариза, сайт "ВКонтакте"

В пятницу на ул. Шоссейной в Краснокамске произошёл прорыв канализации, из-за чего большая часть города осталась без воды. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Игорь Быкариз.

«Много сообщений поступает от жителей в связи с крупной коммунальной аварией на ул. Шоссейной, в результате которой полгорода осталось без воды. Авария большая, службы работают, но возможны отключения воды по микрорайонам. Если есть возможность, сделайте запас воды», — обратился он к местным жителям.

На странице мэр опубликовал видео с комментарием директора МУП «Краснокамский водоканал». Пётр Мосюр рассказал, что жалобы от жителей домов по ул. Шоссейной и Карла Либкнехта стали поступать ещё на прошлой неделе. Обследования выявили прорыв бетонной канализационной трубы 1950 года.

Глава ведомства отмечает, что участок был своевременно вскрыт, иначе в выходные дорога могла бы обвалиться под колёсами проезжающего транспорта.

Все выходные большинство домов оставались без воды. В некоторых водоснабжение восстановлено, ещё часть зданий ожидает подключение сегодня вечером или завтра утром. Для жителей этих домов организован подвоз воды.

Для устранения аварии возможны новые отключения. Более подробная информация о подвозе воды и предстоящих ограничениях подачи воды, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ, размещается в группе округа и группе ЕДДС.

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