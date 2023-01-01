Андрей Стрельцов
«Кама» одержала первые победы в чемпионате
Пермские волейболисты дважды праздновали успех в Стерлитамаке
Игры третьего тура чемпионата среди команд Высшей лиги «А» «Кама» провела на выезде против стерлитамакского клуба «Тархан». Оба клуба неудачно начали турнир и занимали пятое и седьмое места в турнирной таблице.
В первом матче пермские волейболисты почувствовали уверенность с первых минут и успешно довели дело до победы, выиграв 3:1.
Во втором поединке хозяева попытались взять реванш. «Тархан» выиграл стартовый сет, но пермяки смогли переломить ход встречи и уверенно довели дело до победы.
Итоговый счёт второго матча вновь 3:1.
Игры следующего тура «Кама» проведёт в СК им. Сухарева 11 и 12 ноября. Соперником будет ВК «Тюмень». Это будут первые домашние матчи нового сезона.
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