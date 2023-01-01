Андрей Стрельцов «Кама» одержала первые победы в чемпионате Пермские волейболисты дважды праздновали успех в Стерлитамаке Поделиться Твитнуть

Группа "Волейбольный клуб «Кама» Пермский край", сайт "ВКонтакте"

Игры третьего тура чемпионата среди команд Высшей лиги «А» «Кама» провела на выезде против стерлитамакского клуба «Тархан». Оба клуба неудачно начали турнир и занимали пятое и седьмое места в турнирной таблице.

В первом матче пермские волейболисты почувствовали уверенность с первых минут и успешно довели дело до победы, выиграв 3:1.

Во втором поединке хозяева попытались взять реванш. «Тархан» выиграл стартовый сет, но пермяки смогли переломить ход встречи и уверенно довели дело до победы.

Итоговый счёт второго матча вновь 3:1.

Игры следующего тура «Кама» проведёт в СК им. Сухарева 11 и 12 ноября. Соперником будет ВК «Тюмень». Это будут первые домашние матчи нового сезона.





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