Максим Артамонов В Пермском округе 5 ноября временно ограничат движение в районе Усть-Качки Следком по региону будет проводить следственный эксперимент по факту ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 5 ноября временно ограничат движение на 27 км автодороги Пермь—Усть-Качка» в направлении Усть-Качки. Об этом сообщается на официальной странице Пермского муниципального округа ВКонтакте.

Причина ограничения — следственный эксперимент по факту ДТП, в котором пострадали люди. Его будут проводить сотрудники следственного отдела по Пермскому округу.

Движение будет ограничено с 21:00 до 21:30.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

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