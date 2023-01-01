Андрей Стрельцов
«Кама» одержала первую победу в чемпионате
Пермские волейболисты обыграли на выезде ВК «Тархан»
В минувшую субботу в Стерлитамаке пермская «Кама» провела матч чемпионата среди команд Высшей лиги «А». Соперником стал местный клуб «Тархан».
В напряжённом поединке верх взяли подопечные Владимира Викулова со счётом 1:3 (18:20, 23:25, 25:23 и 24:26).Эта победа стала для пермяков первой в турнирной таблице.
Отметим, на начало тура «Тархан» с пятью очками и «Кама» с двумя баллами занимают 6 и 7 место соответственно.
Сегодня, 5 ноября, команды проведут второй поединок. Он состоится в 17:00.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.