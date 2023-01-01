Андрей Стрельцов «Кама» одержала первую победу в чемпионате Пермские волейболисты обыграли на выезде ВК «Тархан» Поделиться Твитнуть

В минувшую субботу в Стерлитамаке пермская «Кама» провела матч чемпионата среди команд Высшей лиги «А». Соперником стал местный клуб «Тархан».

В напряжённом поединке верх взяли подопечные Владимира Викулова со счётом 1:3 (18:20, 23:25, 25:23 и 24:26).Эта победа стала для пермяков первой в турнирной таблице.

Отметим, на начало тура «Тархан» с пятью очками и «Кама» с двумя баллами занимают 6 и 7 место соответственно.

Сегодня, 5 ноября, команды проведут второй поединок. Он состоится в 17:00.

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