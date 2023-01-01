Андрей Стрельцов «Звезда-2005» одержала победу в важном матче Пермские футболистки на выезде обыграли основных соперников в борьбе за четвёртое место Поделиться Твитнуть

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в рамках 2-го тура заключительного этапа Суперлиги встречался в Химках со столичным «Динамо». Команды — соседи по турнирной таблице, и игра носила принципиальный характер.

В середине первого тайма Анастасия Акимова отправила мяч в ворота хозяек. ​ После перерыва «звёздочки» удвоили преимущество. ​ Отличилась Лиана Котельникова. В одной из следующих атак «Динамо» сократило отставание. Но 63 минуте Алёна Ковтун установила окончательный счёт. В итоге победа «Звезды-2005» с результатом 3:1.

Подопечные Елены Сусловой поднялись на четвёртое место в турнирной таблице, опередив «динамовок» на три очка. Следующую игру пермский клуб проведёт дома 10 ноября против лидера чемпионата ЦСКА.

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