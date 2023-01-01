Более 70% россиян не знают значения Дня народного единства Но считают его важным государственным праздником Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Исследование, проведённое аналитическим центром «Фидбэк», показывает, что большинство россиян не знают об истоках Дня народного единства, который отмечается в РФ 4 ноября.

Только 28% опрошенных ответили правильно, указав, что этот праздник связан с изгнанием польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году. 42% респондентов считают, что День народного единства не имеет исторического происхождения, а направлен на повышение единства и сплоченности населения. Отмечается также, что 17% связывают данный праздник с Великой Отечественной войной.

Касательно символики Дня народного единства, опрос показал, что только 20% опрошенных ассоциируют его с памятником Минину и Пожарскому, главными участниками событий 1612 года. 38% респондентов связывают этот праздник с объединением народов.

При этом граждане считают День народного единства одним из наиболее важных государственных праздников. 78% респондентов ответили, что он значим для страны и занимает одно из трёх ключевых мест в государственном календаре рядом с Днём России и Днём флага.

Старшие поколения граждан до сих пор связывают День народного единства с Днём Великой Октябрьской социалистической революции, праздновавшимся в СССР 7 ноября. Они всё ещё помнят историю и события, связанные с этим праздником. Некоторые выступают против «декоммунизации» праздников.

Относительно скромное празднование Дня народного единства, в отличие от Дня Великой Октябрьской социалистической революции, не вызывает ощущения торжественности у граждан.

Центр «Фидбэк» считает, что низкая популярность Дня народного единства среди россиян обусловлена малой информированностью о его истории и традициях, а также отсутствием уникальной символики праздника. 50% опрошенных призывают улучшить информированность о празднике, чтобы понять его суть и значение.

Более половины опрошенных уверены, что независимо от социально-политических событий, День народного единства следует праздновать. Однако для формирования чёткого понимания значения и истоков праздника у россиян необходим ребрендинг и единая система символики.

Исследование было проведено с участием 2000 человек в возрасте от 14 до 64 лет по всей России.

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