Более 70% россиян не знают значения Дня народного единства 

Но считают его важным государственным праздником

Поделиться
Минин и Пожарский

  Архив ИД «Компаньон»

Исследование, проведённое аналитическим центром «Фидбэк», показывает, что большинство россиян не знают об истоках Дня народного единства, который отмечается в РФ 4 ноября.

Только 28% опрошенных ответили правильно, указав, что этот праздник связан с изгнанием польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году. 42% респондентов считают, что День народного единства не имеет исторического происхождения, а направлен на повышение единства и сплоченности населения. Отмечается также, что 17% связывают данный праздник с Великой Отечественной войной.

Касательно символики Дня народного единства, опрос показал, что только 20% опрошенных ассоциируют его с памятником Минину и Пожарскому, главными участниками событий 1612 года. 38% респондентов связывают этот праздник с объединением народов.

При этом граждане считают День народного единства одним из наиболее важных государственных праздников. 78% респондентов ответили, что он значим для страны и занимает одно из трёх ключевых мест в государственном календаре рядом с Днём России и Днём флага.

Старшие поколения граждан до сих пор связывают День народного единства с Днём Великой Октябрьской социалистической революции, праздновавшимся в СССР 7 ноября. Они всё ещё помнят историю и события, связанные с этим праздником. Некоторые выступают против «декоммунизации» праздников.

Относительно скромное празднование Дня народного единства, в отличие от Дня Великой Октябрьской социалистической революции, не вызывает ощущения торжественности у граждан.

Центр «Фидбэк» считает, что низкая популярность Дня народного единства среди россиян обусловлена малой информированностью о его истории и традициях, а также отсутствием уникальной символики праздника. 50% опрошенных призывают улучшить информированность о празднике, чтобы понять его суть и значение.

Более половины опрошенных уверены, что независимо от социально-политических событий, День народного единства следует праздновать. Однако для формирования чёткого понимания значения и истоков праздника у россиян необходим ребрендинг и единая система символики.

Исследование было проведено с участием 2000 человек в возрасте от 14 до 64 лет по всей России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться