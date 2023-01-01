«Метафракс» возглавит топ-менеджер из Башкортостана Назначение может состояться 8 ноября Поделиться Твитнуть

Альберт Худайбирдин / фото: www.kuchuk.ru

На внеочередном собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс», запланированном на 8 ноября, будет принято решение о назначении нового генерального директора компании. По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», Росимуществом была предложена кандидатура Альберта Худайбирдина. В данный момент губахинский химкомбинат управляется ООО УК «Метафракс групп».

Отмечается, что Худайбирдин обладает значительным опытом работы в химической промышленности и в настоящее время занимает пост генерального директора АО «Кучуксульфат» в Башкортостане.

Напомним, 8 сентября Арбитражный суд Пермского края принял решение о передаче почти 96,15% акций АО «Метафракс Кемикалс» Российскому Федеральному казначейству.

АО «Кучуксульфат» в 2022 году также перешло в собственность Росимущества от частного акционера.

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