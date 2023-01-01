Главе СКР доложат об аварийных объектах культурного наследия в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

В связи с публикацией в соцсетях сведений о ненадлежащем состоянии объектов культурного наследия в городе Добрянке Пермского края, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку изложенных фактов.

Речь идёт об аварийном состоянии таких охраняемых государством зданиях, как Заводская контора, Дом общественного собрания и Правление Добрянской подзаводской волости.

Вопреки решению суда, вынесенному в прошлом году, собственники памятников истории и культуры не приступили к необходимым ремонтным работам.

С целью подробного изучения ситуации председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю провести процессуальную проверку и представить соответствующий доклад о промежуточных и окончательных результатах. Данное поручение, а также осуществление процессуальной проверки, будет находиться под контролем в центральном аппарате ведомства.

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