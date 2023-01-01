Андрей Стрельцов «Молот» обыграл ХК «Омские Крылья» Это десятая победа подряд пермской команды в чемпионате ВХЛ Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

Первую игру домашней серии «Молот» провёл с ХК «Омские Крылья». Игра получилась упорной, и всё решилось на последней минуте встречи.

Итог поединка 5-4. При этом решающую шайбу пермские хоккеисты сумели забросить за 40 секунд до истечения основного времени матча. Голы в составе победителей на счету Игоря Зенчикова, Константина Рыжова, Арсения Ерохина, и дважды отличился Роман Ивашов.

Таким образом, подопечные Павла Зубова одержали десятую победу подряд в чемпионате ВХЛ. Следующий поединок «Молот» проведёт тоже на родном льду 5 ноября, против ХК «Динамо-Алтай».

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