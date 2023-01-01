Алёна Бронникова К началу сентября кредиторская задолженность предприятий Прикамья выросла на 6,1% Просроченные долги за месяц выросли на 3,1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарная задолженность организаций Пермского края с численностью более 15 чел., за исключением представителей малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных учреждений, на 1 сентября составила 1,958 трлн руб. По данным Пермьстат, просроченная составляющая — 54,2 млрд руб., или 2,8% от общей суммы задолженности.

Суммарная задолженность включает в себя кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам. Кредиторская задолженность предприятий региона по сравнению с АППГ увеличилась на 6,1%, и сложилась в объёме 728,5 млрд руб.

Просроченные платежи от этой суммы составила 41,5 млрд руб. Этот показатель по сравнению предыдущим месяцем вырос на 3,1%. Просроченные долги были зафиксированы у 131 организаций края.

Согласно оперативной статистической отчётности, к 1 сентября объём кредиторской задолженности у промышленных предприятий составил 495,3 млрд руб. Это на 9,6% выше уровня предыдущего периода. Из них сумма просроченной задолженности — 36,8 млрд руб., что выше на 2,9% показателя к началу августа. На долги организаций промпроизводства приходится 88,7%, в том числе 80,7% — задолженность предприятий обрабатывающих производств.

Объём задолженности организаций по полученным кредитам банков и займам к сентябрю сложился в сумме 1,23 трлн руб., сумма просроченных неплатежей составила 12,7 млрд руб.

Дебиторская задолженность по сравнению с показателем предыдущего месяца возросла на 4,3% и достигла 962,9 млрд руб. Объём просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 0,1% до 42,1 млрд руб. Такой вид задолженности отмечен у 274 организаций региона.

В промышленном производстве Пермского края в течение июля текущего года дебиторская задолженность выросла на 5,3%, к началу осени она составила 773,6 млрд руб. Просроченная составляющая — 36,1 млрд руб, её рост составил 0,2%.





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