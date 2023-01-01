Максим Артамонов В Перми образовались 9-балльные пробки Движение затруднено не только в центре Поделиться Твитнуть

Скриншот 2Gis

Сегодня вечером в Перми традиционно образовались пятничные пробки. По данным Гортранса, на ряде улиц они оценивались в 9 баллов. Сейчас по информации сервиса 2Gis, в городе 7-балльные пробки. Зафиксированы две аварии — в районе Песьянки и на Чкаловской дамбе.

Движение затруднено у Центрального рынка, по Коммунальному мосту на въезде в центр и на улице Спешилова у Соснового бора. Также пробки образовались на Екатерининской, Ленина, Луначарского, Монастырской, Попова, Пушкина и Комсомольском проспекте.

Заторы возникли не только в центре города, но и на улицах Героев Хасана, Чкалова, Ижевской, Холмогорской, Стахановской, а также шоссе Космонавтов.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, задержка в движении автобусов составляет 15 минут.

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