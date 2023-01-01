В Пермском крае заканчиваетя строительство первого этапа животноводческого комплекса Объект возводится в Верещагинском округе и рассчитан на 3,7 тысяч голов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда в Верещагинский городской округ побывал на крупнейшем сельхозпредприятии в посёлке Зюкайка — ООО АП «Заря Путино». Агропредприятие строит современный животноводческий комплекс на 3 700 голов по производству сырого молока. Работы разбиты на три этапа. После реализации строительства это будет крупнейший проект в регионе по созданию молочно-товарной фермы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас завершается строительство первой очереди комплекса — коровник на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота и современный доильный зал с установкой передового оборудования «Карусель». Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.

По словам директора агропредприятия Армена Киракосяна, в коровнике уже оборудованы ферма, телятники и доильный зал. После реализации первого этапа строительства производство молока возрастёт примерно на 20 тонн в день. Кроме того, дополнительно будут созданы порядка 30 новых рабочих мест.

Общая стоимость строительства трех очередей комплекса оценивается в 2 млрд руб. Для реализации инвестпроекта агропредприятие регулярно пользуется поддержкой со стороны властей. В частности, при активном участии краевого правительства компания смогла получить федеральную поддержку на компенсацию кредитной ставки. Это позволило оформить кредит в размере 710 млн руб.

Кроме этого,при вводе в эксплуатацию первой очереди предприниматель сможет воспользоваться господдержкой в виде субсидии до 50% из краевого и федерального бюджетов на компенсацию части затрат по реализации проекта, пояснил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Отдельно глава региона поднял вопрос о развитии жилищной и социальной инфраструктуры вблизи сельхозпредприятия. Армен Киракосян отметил, что сначала сотрудников приглашают поработать на предприятии год, на протяжении этого времени им предоставляется арендованное жилье. «В случае, если человек принимает решение остаться и продолжить свою карьеру у нас — помогаем ему с покупкой квартиры, либо оказываем помощь в строительстве собственного дома», — добавил он.

Губернатор оценил ход реализации проектов агропредприятия, отметив, что такие организации обеспечивают продовольственную безопасность Прикамья. А за счёт постоянного наращивания мощностей и покупки нового современного оборудования регулярно создают новые рабочие места. Всё это в целом способствует развитию территорий и повышению качества жизни.

На сегодняшний день сельхозпредприятие ООО АП «Заря Путино» входит в число крупнейших животноводческих компаний региона и специализируется на молочном животноводстве. Среднесуточный надой молока в 2023 году — 70 тонн.

На агропредприятии организованы автоматические линии содержания и доения коров. Коровы свободно гуляют по скотному двору, для телят предусмотрены отдельные домики на улице (используется так называемый «холодный метод» содержания). Оборудована автоматическая станция для выпойки молодняка, а машинную дойку заменили четыре робота-дояра.

ООО АП «Заря Путино» стало одним из первых агропредприятий в Пермском крае, освоивших данную технологию. Также в хозяйстве внедрена электронная система. С её помощью можно управлять процессами передвижения и кормления стада.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.