Депутат гордумы призвал школьников посетить мемориал «Пермь — город трудовой доблести» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев призвал пермских школьников посетить мемориал на площади Карла Маркса «Пермь — город трудовой доблести», который, по его словам, является «олицетворением славного, самоотверженного труда их дедов и прадедов».

«Я как депутат, участвующий в Думских уроках для школьников, обязательно буду рекомендовать старшеклассникам прийти к стеле, почувствовать гордость за славную трудовую биографию Перми, — пояснил Сторожев. — Не впадая в излишний пафос, скажу, что стела по своим немалым размерам, архитектурному облику, выразительности, а самое главное, месту установки на площади Карла Маркса оставляет вполне достойное впечатление».

Также депутат выразил надежду, что когда-нибудь звания «города трудовой доблести» удостоится и родной для него шахтёрский Кизел.

Напомним, 26 октября в Перми на площади Карла Маркса состоялось торжественное открытие стелы «Пермь — город трудовой доблести». Почётное звание было присвоено Перми президентом России Владимиром Путиным в 2020 году за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Высота стелы — почти 26 м. Её боковые грани облицованы стеклом и мозаикой с изображениями картин, на которых отражены подвиги трудовых коллективов пермских предприятий.





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