В Пермском крае подведены предварительные итоги по региональному проекту «Комфортная медицина» Он реализуется ОНФ и краевым минздравом Поделиться Твитнуть

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Глава Прикамья Дмитрий Махонин встретился с активом регионального отделения ОНФ и чиновниками краевого минздрава, чтобы обсудить предварительные итоги реализации проекта «Комфортная медицина», который был создан по поручению губернатора.

Цель этого проекта, который реализуется ОНФ и краевым минздравом, — повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и комфортности пребывания в лечебных учреждениях региона.

По словам Дмитрия Махонина, ОНФ — это та организация, которая помогает эффективно получить обратную связь, отслеживать условия, в которых лечатся жители Пермского края, и проверять доступность медицинской помощи. Для этого в Пермском крае был запущен проект «Комфортная медицина». С помощью него пациенты могут направлять свои пожелания по улучшению условий оказания помощи в больницах. Одним из таких инструментов являются куар-коды, которые есть в поликлиниках и стационарах. Благодаря им все желающие могут оперативно в режиме онлайн сообщить о нарушениях и выразить пожелания.

Как сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, за время работы проекта «Комфортная медицина» были организованы совместные выездные проверки специалистов ведомства и ОНФ в Городскую клиническую больницу № 1, Городскую больницу им. Архангела Михаила и Городскую больницу Соликамска. По итогам проверок главврачам выдали организационно-методические рекомендации. Также были составлены дорожные карты по устранению недостатков.

Главврач ГКБ № 1 Денис Михайленко рассказал, что по итогам проверки в медучреждении были выявлены недочеты, касающиеся организационных вопросов, а также комфортности пребывания в стационаре. Все они уже исправлены.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Алексей Мельников отметил, что основная задача Народного фронта — работа с гражданами. Она нужна, чтобы понять ту проблематику, которая есть. «Мы видим и понимаем реально существующие запросы населения и доводим их до власти, чтобы люди были услышаны», — пояснил он.

На встрече также был затронут вопрос повышения квалификации младшего медицинского персонала, в частности, медсестёр, которые уже имеют опыт практической работы и хотели бы получить дополнительное образование по своей профессии, но по тем или иным причинам сталкиваются с трудностями, например, при поступлении в медицинские образовательные учреждения.

Губернатор поручил разработать меры поддержки для решения этого вопроса. По мнению Дмитрия Махонина, министерствам образования и здравоохранения Пермского края нужно подумать, как облегчить процесс поступления на подготовительные курсы для тех пермяков, связали свою карьеру с медициной, планируют работать в этой отрасли и готовы учиться.

После рабочей встречи губернатор поручил краевому минздраву совместно и ОНФ включить в чек-лист выездных проверок состояние благоустройства прибольничных территорий. Во время выездных проверок в медучреждения специалисты будут опираться на аналитику Центра управления регионом Прикамья, который собирает жалобы жителей в соцсетях.

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