Максим Артамонов В Перми студентов техникума отправили на онлайн-обучение из-за коммунальной аварии Также без водоснабжения на несколько дней остался жилой дом Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

В Индустриальном районе Перми коммунальная авария оставила жителей дома по ул. Мира, 26 и студентов краевого индустриального техникума им. Сухарева без воды. Учреждение было вынуждено перейти на онлайн-обучение. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

По словам заместителя директора техникума Сергея Антонова, учебный процесс должен происходить в лабораториях учебно-производственных мастерских, где студенты должны работать руками. Однако руководство учреждения было вынуждено перевести процесс обучения в онлайн из-за отсутствия водоснабжения.

На сегодняшний день в техникуме обучаются 1476 чел.

Как рассказал телекомпании председатель ТСЖ дома по ул. Мира, 26 Сергей Смирнов, утечка случилась на сетях холодного водоснабжения. И проблема осложнилась тем, что они бесхозные. В течение трёх дней воду так и не дали, в связи с этим управдом обратился в прокуратуру Индустриального района. Сергей Смирнов хотел написать заявление, но его просто не пустили, а на пороге посоветовали обратиться в администрацию.

Позже представители компании «Новогор-Прикамье» пояснили, что телекомпании сообщили, что если авария происходит на бесхозных участках водопровода, то ответственность за её устранение лежит на городских властях. «Новогор» в этом случае может лишь организовать подвоз воды к дому, который временно остался без водоснабжения.

В четверг, 2 ноября, в городском департаменте ЖКХ сообщили, что было проведено выездное совещание по устранению аварийной ситуации на повреждённом трубопроводе, а подрядная организация уже приступила к работам по её устранению. Вода в жилом доме и техникуме должна появиться сегодня.

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