Максим Артамонов В Краснокамске возбуждено дело по факту некачественного капремонта жилого дома Подрядчик взял деньги, но выполнил не все запланированные работы Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Прокуратура Краснокамска после проверки расходования средств на капитальный ремонт в многоквартирных домах города инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряжённое с неисполнением договорных обязательств). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснила прокуратура, подрядная организация, которая проводила работы по капремонту жилого дома по адресу: пер. Банковский, 6, представила документы о якобы выполненных работах. Однако проверка показала, что стоимость отдельных работ была завышена, а часть работ, несмотря на отчёты подрядчика об их выполнении, фактически не проведена. В то же время заказчик оплатил эти работы в размере 40 тыс. руб.

Материалы проверки ведомство отправило в правоохранительные органы. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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