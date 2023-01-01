Максим Артамонов
В Краснокамске возбуждено дело по факту некачественного капремонта жилого дома
Подрядчик взял деньги, но выполнил не все запланированные работы
Прокуратура Краснокамска после проверки расходования средств на капитальный ремонт в многоквартирных домах города инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряжённое с неисполнением договорных обязательств). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснила прокуратура, подрядная организация, которая проводила работы по капремонту жилого дома по адресу: пер. Банковский, 6, представила документы о якобы выполненных работах. Однако проверка показала, что стоимость отдельных работ была завышена, а часть работ, несмотря на отчёты подрядчика об их выполнении, фактически не проведена. В то же время заказчик оплатил эти работы в размере 40 тыс. руб.
Материалы проверки ведомство отправило в правоохранительные органы. После этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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