Алёна Бронникова Пермская галерея организует выставку с мумиями в помещениях «Телты» Дата открытия пока не известна Поделиться Твитнуть

Фото: Валерия Заровнянных

В помещениях временного фондохранения на ул. Окулова (корпус компании «Телта») Пермская художественная галерея планирует открыть образовательную выставку про искусство Древнего Египта. Об этом на встрече с журналистами в преддверии историко-научного форума «Культура 3.00» сообщила директор учреждения Юлия Тавризян.

«Когда мы разберём и расставим на место все перевезённые предметы, у нас получится выделить выставочный зал. Пока мы находимся там, мы сделаем несколько выставок. Сейчас разрабатываем проект образовательной выставки про искусство Древнего Египта из нашей коллекции», — рассказала она.

По словам Юлии Тавризян, коллекция небольшая, но интересная, в неё, в том числе, входят две мумии. На выставке, помимо подлинников, будут представлены интерактивные материалы для детей.

Кроме этого, в здании временного размещения экспонатов галереи планируется представить некоторые проекты пермских художников. Точная дата открытия пока не известна.

Галерея должна полностью освободить Спасо-Преображенский собор до 1 декабря 2023 года. Основные экспозиции перевезут на временное хранение в здание «Телты». Размещение экспонатов займёт длительный период, добавила Юлия Тавризян.

Постоянная экспозиция Пермской галереи на Комсомольском проспекте, 4 со 2 октября закрыта навсегда. Последний раз экспозиции в этом здании можно будет посетить в рамках Ночи искусств 4 ноября.

Подробно о том, как Пермская галерея планирует работать до переезда в новое здание на территории «Завода Шпагина», Юлия Тавризян рассказала в интервью «Новому компаньону».





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