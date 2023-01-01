Глава Перми отчитался о рабочей поездке в Орджоникидзевский район Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин побывал общественном центре Орджоникидзевского района, в сквере на ул. Генерала Черняховского и осмотрел современную контейнерную площадку. Об итогах рабочей поездки в район чиновник отчитался в своём telegram-канале.

Градоначальник сообщил, что посетил досуговый центр «Альянс» на улице Доватора, 1. В этом центре подростки играют в настольные игры и читают книги. Также есть отдельное помещение для волонтёров, которые собирают гумпомощь для участников СВО. В микрорайоне Январский такого нет, поэтому принято решение построить здесь модульный общественный центр. Разместится он возле здания на ул. Лянгасова, 30.

«Заехали в сквер на ул. Генерала Черняховского. Его ремонт должен был завершиться в конце лета, но он до сих пор закрыт. При этом большая часть работ уже выполнена — обустроены дорожки, установлены лавочки, спортивные тренажёры, завершается монтаж уличного освещения и детской площадки», — рассказал Соснин.

В связи с затянутыми сроками и невозможностью провести озеленение сквер будет сдан в эксплуатацию в следующем году, заявил чиновник. Однако закрывать его не будут, жители смогут приходить в него.

По словам главы Перми также в Орджоникидзевском районе планируется построить новый корпус инженерной школы на ул. Академика Веденеева, 71. Это связано с тем, что существующее здание переполнено, поэтому новый корпус просто необходим, отметил градоначальник. В 2024 году начнётся проектирование здание, а затем строительство.

На улице Академика Веденеева, 80 городские власти осмотрели современную контейнерную площадку, на которой в начале ноября были установлены евроконтейнеры. В следующем году рядом с ней планируется сделать благоустроенный проезд с парковкой.

В заключение глава Перми рассказал, что в Заозерье он встретился с учеником школы №101 Евгением Пандузовым. Школьник со своей семьей создал макет будущего сквера, каким его видят жители микрорайона. В проекте учтены спортивная площадка, зона отдыха, живая изгородь и освещение. Чиновник предложил школьнику принять участие в конкурсе инициативных проектов и пообещал поддержку со стороны мэрии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.