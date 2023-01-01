Максим Артамонов В Перми полиция задержала двух мужчин, сдававших в аренду мошенникам телефонные номера У них изъяли более 12 тысяч сим-карт Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "МВД Медиа"

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю вместе с полицейскими из Магнитогорска и Казани задержали двух мужчин по подозрению в хищениях денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, осенью прошлого года один из соучастников купил GSM-шлюзы, сим-карты и компьютерное оборудование, чтобы сдавать в аренду телефонные номера в теневом сегменте интернета. В дальнейшем этими услугами IP-телефонии пользовались мошенники.

Позже мужчина привлёк к незаконной деятельности своего знакомого. В его задачу входило обеспечение работы оборудования, замена сим-карты в GSM-шлюзах и контроль стабильного соединения с интернетом.

При обысках полиция изъяла у подозреваемых свыше 12 тысяч сим-карт различных сотовых операторов, большое количество мобильных телефонов, системных блоков, роутеров, модемов и других предметов. Сейчас известно о трёх эпизодах хищений с электронных счетов потерпевших.

В рамках уголовного дела, возбуждённого по ст. 158 УК РФ (кража), задержанных допросили в краевом главке. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.