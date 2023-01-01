Максим Артамонов Жителя Добрянки осудили за распространение детской порнографии в интернете Его отправили на четыре года в колонию общего режима Поделиться Твитнуть

В Добрянке вынесен приговор в отношении 38-летнего местного жителя за распространение интернете порнографических материалов с изображением лиц, не достигших 14-летнего возраста. Всего мужчине было инкриминировано 11 эпизодов. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, с 2021 по 2022 год мужчина распространял в соцсети видеоматериалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Изучив материалы дела, суд приговорил обвиняемого к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также мужчина должен выплатить штраф 30 тыс. руб.

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