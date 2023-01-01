Максим Артамонов В Губахе по решению суда жителям 47 домов дали горячую воду Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жители 47 многоквартирных жилых домов в посёлке Северный в Губахинском городском округе, которые долгое время были без доступа к горячему водоснабжению, получили горячую воду после решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что за подачу горячей воды в этих домах отвечало МУП «МПО ЖКУ «Северный», однако после того, как организация была признана банкротом, подача коммунальной услуги в жилые дома была приостановлена. Во время комиссионного исследования имущества предприятия конкурсный управляющий установил что теплообменник вышли из строя. Предприятие не владело достаточным количеством свободных денег для ремонта или установки нового оборудования.

Приставы пришли к выводу, что обеспечить людей водоснабжением должны местные власти. В связи с этим в суд был подан иск администрации городского округа. Главу местной администрации предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований пристава и решения суда, однако чиновники продолжали бездействовать.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. и привлёк организацию-должника к административной ответственности. После этого решение суда было исполнено в полном объёме. К проблемным домам было подключено горячее водоснабжение за счёт подключениям к четырём новым модульным котельным.

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