Максим Артамонов В Прикамье начали расти цены на дизельное топливо Цены на бензин за неделю не изменились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росстат опубликовал данные о средних потребительских ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо в российских регионах по состоянию на 30 октября. В Пермском крае зафиксирован рост цен на дизель. За неделю цена на этот вид топлива выросла на 7 коп. и составляет сейчас 63,5 руб. за литр.

На пермских заправках АИ-92 стоит сейчас 49 руб. 99 коп., , АИ-98 — 67 руб. 69 коп., это столько же, сколько и неделю назад, АИ-95 — 54 руб. 28 коп. (-1 коп.). Эти показатели остаются одними из самых высоких в Приволжском федеральном округе.

Росстат

Напомним, с 17 по 23 октября средняя цена на литр автомобильного топлива в Пермском крае снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 2 коп. и составила 55,02 руб.

В то же время в ведомстве отмечают, что с 24 по 30 октября снижение цен на автомобильный бензин фиксируется в 52 регионах. Более всего он подешевел в Республике Коми — на 2,8%.

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