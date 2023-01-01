Максим Артамонов В Перми пропала 17-летняя девушка в чёрной куртке Её ищут уже семь дней Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях сообщили о пропаже 17-летней девушки Дарьи Шачковой. Её местоположение неизвестно с 27 октября. Обстоятельства её пропажи не уточняются.

В связи с бесследным исчезновением девушки волонтёры обратились к пермякам за помощью.

Приметы пропавшей девушки: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. На девушке была надета чёрная крутка, сиреневая кофта, тёмно-синие джинсы, на ногах — чёрные ботинки.

Всех, кто что-то знает о местонахождении девушки, волонтёры просят срочно позвонить по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.