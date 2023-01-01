Максим Артамонов Жителя Кизела приговорили к 400 часам обязательных работ за вандализм Он повредил памятник Герою Советского Союза Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя и признан его виновным по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, в мае этого года, накануне дня Победы, мужчина в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений повредил на местном кладбище памятник «Герою Советского Союза Шадрину Г.А.», участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В результате на памятном сооружении появились сколы и трещины.

С учётом позиции гособвинителя суд приговорил мужчину к 400 часам обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

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