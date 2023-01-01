Оснащённый пермскими двигателями самолёт Ил-96-400М впервые поднялся в воздух Испытания прошли успешно Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Ростех"

Опытный экземпляр российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М, созданный в филиале ПАО «Ил» — ВАСО, совершил первый полёт. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Цель испытаний заключалась в проверке устойчивости и управляемости самолёта, работоспособности его систем, двигателей и радиотехнических устройств при посадке.

Ил-96-400М, представляющий модернизированную версию Ил-96-300, отличается удлинённым фюзеляжем на 9,35 м и мощными пермскими двигателями ПС-90А1, может вмещать до 370 пассажиров.

Отмечается, что новое самолётное оборудование соответствует требованиям как российских, так и международных авиационных регуляторов, что повышает безопасность полётов и упрощает процесс посадки.

Создание Ил-96-400М подтверждает уникальные технологические возможности российской промышленности и её способность обеспечить технологический суверенитет страны, говорится в сообщении.

Справка

ПС-90А1 является модификацией базовой версии пермского двигателя ПС-90А. У него увеличена тяга двигателя на максимальном режиме до 17 400 кгс. Кроме этого, двигатель оснащён малоэмиссионной камерой сгорания и новыми звукопоглощающими конструкциями 2-го поколения. Предназначен для эксплуатации на транспортном самолёте Ил-96-400Т и на пассажирском Ил-96-400М. Официальный документ, подтверждающий сертификацию авиационного двигателя ПС-90А1, ОАО «Авиадвигатель» получило в декабре 2007 года.

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