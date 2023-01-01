В микрорайоне Пихтовая стрелка в Перми введены в эксплуатацию распределительные сети Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 1 ноября, в рамках Петербургского международного газового форума — 2023 состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новых объектов для подачи сетевого газа потребителям в 18 регионах России.

В федеральной студии в мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов, главы российских регионов.

В самом пермском микрорайоне к церемонии присоединились министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин, глава г. Перми Эдуард Соснин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Посох.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что пуск газа в микрорайоне «Пихтовая стрелка» позволит создать техническую возможность газификации для 300 домовладений. С приходом голубого топлива качественно улучшается жизнь, поэтому, сейчас территории Пермского края активно газифицируются. В 2021-2022 годах завершено строительство семи межпоселковых газопроводов общей протяженностью 102 км. В этом году продолжаются работы по возведению еще 14 таких объектов протяженностью 358 км.

«Все это становится возможным благодаря сотрудничеству региона с компанией «Газпром». Ведь именно газификация создает комфортные бытовые условия в домах и социальных учреждениях, а также способствует развитию инвестиционного потенциала территорий», — подчеркнул губернатор.

Газификация целого микрорайона краевой столицы стала возможна благодаря президентской программе по догазификации. Новые газовые сети будут протяженностью более 22 километров. На сегодняшний день построено более 11 км распределительных сетей, заключено 163 договора на технологическое присоединение, 94 из которых исполнено до границ земельных участков.

«В микрорайоне Пихтовая стрелка предусмотрено строительство 22 км распределительных сетей для газификации 300 домовладений. Сегодня мы ввели в эксплуатацию часть газопроводов и приступили к подключению потребителей. Благодаря догазификации 12 семей уже пользуются природным газом. По мере готовности к приему газа остальных домовладений продолжим выполнять подключения», — отметил Сергей Черезов.

Как акцентировал министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин, Правительство региона принимает серьезные меры для увеличения темпов газификации региона. «Увеличиваем финансирование строительства газопроводов, обеспечиваем компенсацию льготным категориям граждан. Пермский край в числе лидеров по количеству заявок на догазификацию в РФ, при этом каждый 5-й уже пользуется газом у себя дома», — отметил Артем Балахнин.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев напомнил, что в 2021 году Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о проведении социальной догазификации в регионах. Эта задача входит в Народную программу партии. «Поэтому депутаты от партии внимательно следят за тем, чтобы заявленные в программе задачи успешно выполнялись. Этот вопрос находится и на постоянном контроле главы региона Дмитрия Махонина: губернатор лично возглавляет Пермский региональный штаб по догазификации», — добавил Вячеслав Григорьев.

С начала реализации президентской программы по догазификации в Пермском крае принято в работу более 51 тыс. заявок на подключение домов к голубому топливу. Из них 37,5 тыс. домовладений уже обеспечены такой возможностью, а порядка 11,5 тыс. пользуются газом.

В конце торжественного мероприятия местный житель, председатель ТОС Пихтовая стрелка Максим Волик пригласил гостей к себе домой на чаепитие. В качестве подарка Вячеслав Григорьев подарил многодетной семье набор посуды, которая особенно подойдет для приготовления пищи на газовой плите.

Напомним, для бесплатного доведения газа до домов в рамках программы догазификации, собственникам необходимо подать заявку на подключение к сетям через единый федеральный портал connectgas.ru или в ближайшем отделении компании «Газпром газораспределение Пермь». К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, СНИЛС, ИНН и паспорт.

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