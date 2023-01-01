Алёна Бронникова В Перми наградили победителей Всероссийской олимпиады для детей «Технологии успеха» В финале участвовали 600 школьников из 43 регионов Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В пермской гимназии № 17 прошёл заключительный этап Всероссийской олимпиады для детей «Технологии успеха». Церемония награждения победителей и призёров состоялась в краевой столице 31 октября.

В финальном туре участвовали 600 школьников из 43 регионов страны, в том числе ЛНР и ДНР. Он проходил в течение семи дней, начиная с 23 октября.

Школьники выполняли задания в командах по шести основным трекам в двух возрастных категориях (7-11 и 12-18 лет): «Космические технологии», «Медицина будущего», «Производство будущего», «Развитие транспортных систем», «Технологии визуализации», «Региональный трек Фотоника». Финалисты разработали конвейерную ленту, устройства для поддержки чистоты в помещениях, настольные игры, проект вокзала будущего, альтернативные средства тяги поездов и многое другое. Кроме того, для ребят провели культурно-образовательные треки по предприятиям, музеям и образовательным организациям Перми.

Как рассказали в правительстве Прикамья, по итогам олимпиады в командном зачёте отметили 12 победителей и 24 призёра. Всем были вручены медали, кубки и ценные призы.

Сборная команда из Москвы и Нальчика, победившая в треке «Производство будущего», разработала машину, которая чистит обувь в процессе ходьбы. Её прототип оказался рабочим, это подтвердили проведённые тесты.

«Рассчитываем, что наше изобретение понравится экспертам, они возьмут его на доработку и запустят в производство. В планах уже есть дальнейшее участие в олимпиадах и подобных проектах», — поделились ребята.

Губернатор региона Дмитрий Махонин поздравил участников на церемонии закрытия в видеообращении.

«Для нас большая честь принимать самых одарённых ребят, особенно в год трёхсотлетия краевой столицы. Вы — настоящая интеллектуальная сила нашей страны. Пусть ваша целеустремленность и настойчивость помогут достигать не только личных успехов, но и совершать научные открытия, укреплять лидерство нашей страны в сфере науки и технологий. Знайте, что Пермский край всегда открыт для инициативной молодёжи. У нас сильные технические вузы, успешно работающие предприятия», — приветствовал глава региона.

Олимпиада проводится в рамках Десятилетия науки и технологий Министерством просвещения РФ при поддержке Министерства спорта, Министерства культуры РФ и Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Она является частью Всероссийской Большой олимпиады «Искусство — Технологии — Спорт», реализуемой в течение трёх лет по поручению президента России. В Пермском крае организаторами олимпиады выступило региональное министерство образования и науки при поддержке детского технопарка «Кванториум» и краевого центра «Муравейник».

В следующем году стартует Всероссийская олимпиада «Олимпийская команда» по направлению «Спорт» для школьных сборных 5-8-х классов, она завершит трёхгодичный цикл Большой олимпиады. На церемонии закрытия олимпиады «Технологии успеха» передали эстафету юным российским спортсменам, которые в следующем году будут соревноваться за звание лучшего.





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