Алёна Бронникова Почти 500 тысяч жителей Пермского края прошли диспансеризацию в 2023 году У десятков жительниц обнаружены серьёзные заболевания репродуктивных органов. Поделиться Твитнуть

За первые девять месяцев 2023 года около 500 тыс. жителей Прикамья прошли диспансеризацию. Как сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень, обследование позволило выявить многие опасные заболевания.

По информации главы ведомства, обследование показало наличие тревожных «звонков». У большого количества жительниц обнаружились серьёзные женские заболевания.

«Недавние медицинские скрининги, в том числе диспансеризация, в ряде территорий показали, что у десятков их жительниц обнаружены серьёзные заболевания репродуктивных органов. Злокачественные образования груди, полное выпадение матки, и в 30% это запущенные случаи», — рассказала Анастасия Крутень.

По её словам, такие патологии возникли более трёх лет назад, ещё до ковидных ограничений. Однако женщины не обратились вовремя для обследования. Опросы показали, что пациентки знали о возможностях пройти срочный приём в поликлиниках и наличии доврачебных кабинетов.

Министр отметила, что ни одна из них не говорила о недоступности медицинской помощи. Женщины в таких случаях думали, что проблема пройдёт сама.

Диспансеризация позволяет определить многие заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Глава минздрава Пермского края призвала жителей вовремя обращаться в медорганизации для обследования, чтобы у врачей была возможность вовремя оказать помощь.





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