Максим Артамонов В Перми ценным деревьям и кустарникам придадут охранный статус Свои предложения может направить любой житель города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми городские власти решили создать комиссию по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зелёных насаждений. Члены комиссии будут рассматривать предложения в отношении особо важных деревьев и кустарников и включать их в соответствующий реестр. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В комиссии будут представители Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова, краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, специалисты городского управления по экологии и природопользованию, а также департамента дорог и благоустройства.

Охранный статус получат те зелёные насаждения, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, имеют культурную, историческую и природную ценность. Кроме того, таким статусом наделят старовозрастные деревья или те, которые имеют отношение к конкретному историческому лицу, или с ним связаны исторические события, предания или легенды.

Как пояснил «Новому компаньону» начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев, эта инициатива по приданию охранного статуса зелёным насаждениям поможет сохранять уникальные деревья. При этом любой житель может обратиться в мэрию, чтобы то или иное дерево было включено в реестр. После этого предложение рассмотрит комиссия.

Андреев уточнил, что критерии будут следующие:

— зелёное насаждение относится к редким и особо охраняемым видам, подвидам, культурным формам, имеет культурную, историческую и природную ценность;

— дерево является старовозрастным (более 100 лет);

— с зелёным насаждением связаны исторические события, предания или легенды;

— зелёное насаждение имеет отношение к конкретному историческому лицу;

— зелёное насаждение произрастает в знаковом месте Перми, являясь его украшением.

Координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей рассказала «Новому компаньону», что уже написала заявку в мэрию, чтобы в реестр уникальных деревьев включили старовозрастной дуб на Егошихе, который находится у Средней дамбы на ул. Революции.

«Минус в том, что охранять будут только те деревья, которые стоят на муниципальной земле. Например, одно из самых старых деревьев города — лиственница на ул. Клименко стоит на частной земле, а ей обязательно нужен охранный статус!» — отметила Баглей.

Президент фонда «Обвинская роза», биолог Елена Плешкова в разговоре с «Новым компаньоном» сообщила, что всегда лучше, когда есть дополнительное внимание к объектам природного мира, но насколько силён будет этот охранный статус — не совсем понятно.

«Будет ли он защищать зелёные насаждения от сноса или так называемой «реконструкции» в случае каких-нибудь очередных «благоустроительных» инициатив, капремонтов или «приоритетных» проектов? Кроме того, непонятно, по какой причине к особо ценным зелёным насаждениям не относятся, например, разнотравные луговые газоны из местных видов растений. Особенно, их разновидность — видосберегающие газоны. Чтобы вырастить такие газоны, требуются десятилетия. Например, в Перми есть такой газон на ул. Подлесной, и его полноценная защита до сих пор не обеспечена. Хотя он входит в перечень трёх экспериментальных площадок, существующих в России, и единственной, которая использует метод ревайлдинга. Также у меня есть вопрос относительно состава комиссии. Почему он обсуждается публично?» — пояснила свою позицию Елена Плешкова.

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