Минимущества выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса пермской школы Поделиться Твитнуть

В минимущества Пермского края выдали разрешение на ввод в эксплуатацию в Свердловском районе Перми корпуса школы № 82 (ул. Холмогорская, 2ж). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Строительство объекта велось в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» за счёт бюджетных средств и вложений частных инвесторов. Школа № 82 стала вторым образовательным учреждением в Пермском крае, возведенным по такой схеме. Первой была школа в Новых Лядах. Ещё пять подобных строек ведётся в настоящее время.

Ранее инспекция Госстройнадзора уже выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам. Теперь должно пройти лицензирование, и после него школьники смогут приступить к учебе в новом корпусе. Планируется, что это произойдет уже во второй четверти, в декабре.

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