Подростки не допустили гибели пенсионера на пожаре в Перми Он вспыхнул в квартире 87-летнего мужчины из-за оставленной без присмотра церковной свечи Поделиться Твитнуть

фото с места пожара от МЧС

Вечером 30 октября в одной из квартир в жилом доме на ул. Автозаводской в Перми вспыхнул пожар. Только благодаря двум подросткам Тимофею и Максиму, проходившим мимо, удалось избежать тяжёлых последствий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ребята заметили яркие языки пламени из окна 2-го этажа и побежали выяснять что случилось. По домофону им удалось дозвониться до одной из жительниц, она и открыла им дверь. Лестничная клетка была окутана дымом, и подростки не понимали в какой именно квартире возгорание, поэтому они одновременно начали стучать во все. Пенсионер ещё сам смог открыть дверь, и из его квартиры повалили густые клубы дыма.

«Мы вывели дедушку на свежий воздух и, пока я по сотовому вызывал пожарных, Тимофей, намочив тряпку и приложив ко рту, проверил — остались ли в той квартире ещё люди, но, к счастью, никого не нашёл», — рассказал Максим.

Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи с признаками отравления продуктами горения. Как оказалось, он крепко спал. А пожар вспыхнул, по предварительной версии, из-за оставленной без присмотра церковной свечи.

«Далеко не каждый взрослый человек способен спасти человеческую жизнь, поэтому нас переполняет гордость за то, что в нашей стране растут такие отважные люди!» — говорится в сообщении, распространённом ведомством.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.