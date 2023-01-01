Максим Артамонов В Перми центр «Помощь здесь» принял более 700 обращений от участников СВО и их родственников Центр был открыт в этом году Поделиться Твитнуть

В муниципальный центр поддержки участников российской спецоперации на Украине и их семей «Помощь здесь» поступило более 700 обращений и более 1 тыс. звонков. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на городское управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональных отношений администрации Перми.

Как отмечают в мэрии, координаторы районных штабов регулярно встречаются с членами семей участников спецоперации и проводят консультации по телефону. Также они принимают любые обращения от участников СВО и членов их семей.

Центр «Помощь здесь» был создан по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Он координирует работу других муниципальных центров поддержки участников спецоперации и их семей. Звонки на «горячую линию» перераспределяются по территориальному признаку (в соответствии с районом проживания обратившегося). Члены семей участников СВО могут обратиться за помощью по тел. 217-33-70. Консультации по вопросам службы по контракту проводят специалисты по тел. 217-33-80.

В основном, обращения в городской и районные центры «Помощь здесь» касаются получения льгот и пособий, помощи по хозяйству для родственников участника СВО. Также в центрах оказывается юридическая, медицинская, психологическая, гуманитарная и финансовая помощь. Обратиться можно и за получением статуса «Участник боевых действий» и справки о том, что мобилизованный или служащий по контракту является участником СВО. Кроме этого, можно обратиться по поводу трудоустройства и поиска жилья.

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