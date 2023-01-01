Максим Артамонов В Перми состоялись нулевые чтения бюджета на ближайшие три года В 2024 году доходы городской казны запланированы в объёме 50,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты Пермской городской думы и чиновники мэрии провели «нулевые чтения» бюджета на 2024-2026 годы. Об этом в своём telegram-канале рассказал глава города Эдуард Соснин.

Чиновник отметил, что при формировании бюджета городские власти «придерживались прагматичного подхода». В основу заложены принципы стабильности, сбалансированности и выполнения социальных обязательств.

В следующем году доходы городского бюджета запланированы в объёме 50,8 млрд руб., а расходы составят около 50,3 млрд руб. Профицит бюджета предусмотрен в объёме 500-600 млн руб.

Эдуард Соснин пояснил, что увеличено финансирование на ремонт объектов образования, ремонт фасадов домов, пешеходных лестниц и переходов между микрорайонами, обустройство остановок и контейнерных площадок нового образца и так далее.

Кроме того, градоначальник пообещал начать реализацию инвестпроектов по строительству водопроводных сетей в м/р Заозерье для земельных участков многодетных семей и приступить к реконструкции системы очистки сточных вод в м/р Крым. Но строительство водопроводных сетей на Вышке-1 начнётся только 2025 году.

По словам Соснина, бюджет развития в 2024 году составит свыше 13 млрд руб. На эти деньги планируется провести реконструкцию школы на ул. Уральской, построить три новые школы и детский сад «Легополис».

В приоритете городских властей остаётся расселение аварийного жилья и строительство муниципальных домов, сказал чиновник. А вместе с региональными властями мэрия обещает обустроить участок набережной от Перми I до Мотовилихинских заводов, а также смотровую площадку в сквере им. Гоголя и место отдыха возле Мотовилихинского пруда.

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