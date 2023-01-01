В Перми ремонт дорог в рамках дорожного нацпроекта идёт с опережением графика Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми работы на объектах, запланированные на 2023 и 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, близятся к завершению.

В краевой столице отремонтировано 29 улиц, 6 из которых планировалось привести в порядок только в следующем году. Но благодаря заблаговременной контрактации работы были закончены уже нынче. Ещё пять улиц из плана 2024 года находятся на завершающей стадии. Серьёзные средства направляются на строительство пешеходных переходов, монтаж барьерных ограждений и освещения, также наносится разметка на дорогах, устанавливаются светофоры и камеры фотовидеофиксации. Благодаря этому показатели аварийности, количество пострадавших и погибших в ДТП снижается.

Так, среди отремонтированных улиц можно отметить 3 улицы, которые ведут к культурным местам и объектам культурного наследия: ул. Куйбышева, которая приведена в порядок на участке от ул. Революции до ул. Белинского, а также улицы Славянова и Лифанова, ремонт на которых проводился от ул. Славянова до ул. Свердлова. Подрядные организации провели замену выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, полностью отремонтировали тротуары, привели в порядок газоны, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

В Кировском районе Перми завершён ремонт участка ул. Адмирала Макарова. Ремонт этой улицы был в планах только 2024-го, но провести его удалось уже в этом году. Общая протяжённость ремонтируемого участка составила 500 м: от ул. Светлогорской до ул. Адмирала Ушакова. Этот участок дороги очень важен для жителей м/р Судозавод: по ней они выезжают на центральную улицу Светлогорскую в направлении центра города и Восточного обхода Перми. Также на ней расположено почтовое отделение и два корпуса школы «Синтез». Благодаря ремонту дети, их родители и педагоги теперь смогут безопасно и беспрепятственно добираться до школы и возвращаться домой.

В Свердловском районе Перми завершён ремонт участка автомобильной дороги, ведущей в м/р Голый Мыс. Общая протяжённость ремонта составила ровно 4 км: от остановка НПО «Биомед» до отворота на Голый Мыс. Дорогу, ведущую в микрорайон, включили в перечень объектов нацпроекта, поскольку на состояние дорожного полотна было много жалоб от жителей (она является единственным въездом из м/р). Также по дороге курсирует пассажирский транспорт: городские автобусы № 5 и 25 (от Комсомольской площади), и межмуниципальный № 485 (от автовокзала).

В план 2024 года включены четыре улицы, которые ведут к медицинским учреждениям. Улица 9 Мая приведена в порядок на участке от ш. Космонавтов до ул. Мира — на ней располагается Краевая детская клиническая больница. Подрядчик ООО «Аракс» привёл в порядок пешеходную и проезжую части, уложил новый асфальт, установил новые гранитные борта. Улицу проверила специальная комиссия — подрядчик устраняет замечания, которые были вынесены по итогам осмотра.

Улица Шишкина в Кировском районе Перми ведет к новой Городской детской поликлинике № 4 им. Чернышовой О.Е. и больничному городку городской клинической больницы им. Гринберга, в которой, например, находится единственное в регионе ожоговое отделение. Улица Шишкина отремонтирована на участке между улицами Магистральной и Кировоградской — подрядчик доделывает последние штрихи: осталось установить знаки и обустроить искусственные неровности. Улица Лебедева в Мотовилихинском районе Перми отремонтирована на протяжении 1 км — она является основной для пациентов детской клинической больницы № 13. Летом она была проверена специальной приёмочной комиссией. Последняя, четвёртая улица — Революции, на участке от ул. Островского до бульвара Гагарина, там расположена детская клиническая больница им. Пичугина. Работы на ней тоже завершены практически полностью, осталось установить дорожные знаки.

На всех этих улицах заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы тротуары. Благодаря поручению губернатора Дмитрия Махонина о заблаговременной контрактации, осуществить работы удалось уже в этом строительном сезоне.

Также были отремонтированы улицы Карпинского, Заборная, Вольская, Корсуньская, Бушмакина, Генерала Доватора, Железнодорожная, Транспортная, Геологов, Глинки и многие другие. Все объекты проходят проверку специальной комиссией, в состав которой входят представители министерства и Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края, администрации Перми и общественники. Также перед выходом комиссии в обязательном порядке на объектах берутся пробы. По результатам лабораторных исследований принимается решение о приёмке объектов: если у специалистов возникают вопросы к качеству использованных материалов, подрядчики за свой счёт должны уложить новый слой асфальтобетонного покрытия и устранить все замечания. Пробы берутся в нескольких местах непосредственно на отремонтированном участке и доставляются в лабораторию для подробных исследований.

Губернатор Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что дорожный нацпроект имеет большое значение для нормативного состояния дорожной сети в регионе, в том числе в части снижения аварийности. «Мы справились с программой 2022 года. Очень важно и в 2023 году продолжать проводить работы на высоком уровне, под чётким контролем профильного министерства и глав муниципалитетов», — акцентировал Дмитрий Махонин.

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