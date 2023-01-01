На газовом форуме в Петербурге Пермский край представил новейшие разработки для ТЭК Поделиться Твитнуть

Делегация Пермского края, возглавляемая губернатором Дмитрием Махониным, начала работу на XII Петербургском международном газовом форуме. Регион представил широкий спектр продукции 20 предприятий Прикамья, включая «Мотовилиха-гражданское машиностроение», НПО «Искра», ОКП «ЭЛКА-КАБЕЛЬ», ИНГК, ДКИ, «СтэлсПромМаш», ITPS, НПП ТИК, «Эрис КИП», «Камский кабель», ЭНТЭ, «К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ», «НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ», «Силур», «Спутник», НПО «Эталон», «Технология композитов», «ВИНЦ», Galileosky и «Линсис». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Участникам и гостям форума были представлены инновационные разработки Пермского края, такие как газоперекачивающие агрегаты, компрессорные установки, бурильные трубы, шаровые краны, силовые кабели, а также различные ИТ-решения. В рамках мероприятия правительство Пермского края провело рабочие встречи с руководством ПАО «Газпром» для обмена опытом в создании сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край активно взаимодействует с федеральными заказчиками и развивает промышленную кооперацию как внутри региона, так и за его пределами. Кроме того, Прикамье предоставляет механизмы поддержки инвесторов, включая Особую экономическую зону. Участие в подобных форумах, по словам главы региона, способствует усилению промышленного потенциала страны.

Компания «ЭРИС» из Чайковского, специализирующаяся на производстве приборов и анализаторов промышленной безопасности, участвует в ПМГФ не впервые. На форуме были представлены их последние разработки, такие как анализатор кислорода и химического недожога ксициркон, а также газоанализатор Simple X с двухпроводной схемой питания и стойким к коррозии корпусом. Представители компании планируют встречи с отделами ПАО «Газпром», отвечающими за дочерние организации холдинга, с целью установления взаимодействия в обеспечении объектов «Газпрома» решениями в области контроля, измерения, управления и автоматизации.

Galileosky, пермский производитель ГЛОНАСС/GPS-оборудования для спутникового мониторинга и управления удалённой добычей нефти и газа, принял участие в ПМГФ впервые. Участие в одном из самых крупных событий газовой отрасли позволило компании общаться напрямую с крупнейшими игроками рынка, узнавать их актуальные требования и представлять собственные решения. Они применяют своё оборудование для контроля спецтехники при строительстве газопроводов, передачи данных о сейсморазведке без GSM-связи и контроля расхода топлива насосных установок на Крайнем Севере. Galileosky надеется поделиться своими инновационными решениями по автоматизации процессов и найти новые идеи в разработках для нефтегазовой индустрии.

XII Петербургский международный газовый форум, который является одним из крупнейших международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли, привлекает около 17 тыс. участников из разных стран каждый год. Прошлогоднее мероприятие посетило свыше 500 компаний из 52 стран мира. Форум предлагает более 90 различных мероприятий, в которых участвуют представители власти, мировые лидеры отрасли, российские и международные ассоциации, научные институты и аналитические центры.

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