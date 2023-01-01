На газовом форуме в Петербурге Пермский край представил новейшие разработки для ТЭК 

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  permkrai.ru

Делегация Пермского края, возглавляемая губернатором Дмитрием Махониным, начала работу на XII Петербургском международном газовом форуме. Регион представил широкий спектр продукции 20 предприятий Прикамья, включая «Мотовилиха-гражданское машиностроение», НПО «Искра», ОКП «ЭЛКА-КАБЕЛЬ», ИНГК, ДКИ, «СтэлсПромМаш», ITPS, НПП ТИК, «Эрис КИП», «Камский кабель», ЭНТЭ, «К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ», «НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ», «Силур», «Спутник», НПО «Эталон», «Технология композитов», «ВИНЦ», Galileosky и «Линсис». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Участникам и гостям форума были представлены инновационные разработки Пермского края, такие как газоперекачивающие агрегаты, компрессорные установки, бурильные трубы, шаровые краны, силовые кабели, а также различные ИТ-решения. В рамках мероприятия правительство Пермского края провело рабочие встречи с руководством ПАО «Газпром» для обмена опытом в создании сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край активно взаимодействует с федеральными заказчиками и развивает промышленную кооперацию как внутри региона, так и за его пределами. Кроме того, Прикамье предоставляет механизмы поддержки инвесторов, включая Особую экономическую зону. Участие в подобных форумах, по словам главы региона, способствует усилению промышленного потенциала страны.

Компания «ЭРИС» из Чайковского, специализирующаяся на производстве приборов и анализаторов промышленной безопасности, участвует в ПМГФ не впервые. На форуме были представлены их последние разработки, такие как анализатор кислорода и химического недожога ксициркон, а также газоанализатор Simple X с двухпроводной схемой питания и стойким к коррозии корпусом. Представители компании планируют встречи с отделами ПАО «Газпром», отвечающими за дочерние организации холдинга, с целью установления взаимодействия в обеспечении объектов «Газпрома» решениями в области контроля, измерения, управления и автоматизации.

Galileosky, пермский производитель ГЛОНАСС/GPS-оборудования для спутникового мониторинга и управления удалённой добычей нефти и газа, принял участие в ПМГФ впервые. Участие в одном из самых крупных событий газовой отрасли позволило компании общаться напрямую с крупнейшими игроками рынка, узнавать их актуальные требования и представлять собственные решения. Они применяют своё оборудование для контроля спецтехники при строительстве газопроводов, передачи данных о сейсморазведке без GSM-связи и контроля расхода топлива насосных установок на Крайнем Севере. Galileosky надеется поделиться своими инновационными решениями по автоматизации процессов и найти новые идеи в разработках для нефтегазовой индустрии.

XII Петербургский международный газовый форум, который является одним из крупнейших международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой отрасли, привлекает около 17 тыс. участников из разных стран каждый год. Прошлогоднее мероприятие посетило свыше 500 компаний из 52 стран мира. Форум предлагает более 90 различных мероприятий, в которых участвуют представители власти, мировые лидеры отрасли, российские и международные ассоциации, научные институты и аналитические центры.

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