Максим Артамонов В Лысьве на пожаре погибли люди Загорелся жилой дом с надворными постройками Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, 30 октября в Лысьве произошёл пожар в жилом частном доме. По данным ведомства, происшествие случилось на ул. Тракторной. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 18:44.

На место происшествия выехали 16 спасателей и шесть спецмашин.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит жилой дом с надворными постройками. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировался один человек. Однако есть погибшие. Их количество не уточняется.

Открытое горение было ликвидировано в 20:13. Площадь пожара составила 150 кв. м.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку. Они выясняют причины и обстоятельства пожара.

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