Максим Артамонов В Пермском крае вынесли приговор школьному бухгалтеру за хищение денег коллег Женщину осудили на четыре года условно за кражу более 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Чусовом бывшего главного бухгалтера одной из местных школ, которая решила воспользоваться служебным положением и самовольно повысила себе зарплату за счёт коллег, осудили на четыре года условно. Она должна будет выплатить штраф 300 тыс. руб. и компенсировать ущерба на общую сумму более 1 млн 600 тыс. руб. Также ей запрещено занимать определённые должности в течение трёх лет. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

Как установил суд, главный бухгалтер предоставляла на подпись директору школы фальсифицированные платёжные ведомости, которые тот согласовывал, не вдаваясь в нюансы, так как полностью доверял подчиненной. Таким образом, денежные средства, выделенные краевым минобром на оплату труда педагогов, частично присваивались главным бухгалтером. Деньгами она потом распоряжалась по своему усмотрению.

В дальнейшем сотрудница стала похищать деньги, используя банковские карты уже уволенных сотрудников. В частности, вносила в финансовые документы данные сотрудника, который больше не числился с штате. Поскольку банковская карта бывшего коллеги и пин-код были у бухгалтера, то она беспрепятственно снимала незаконно переведённые деньги и тратила их на свои нужды.

Суд квалифицировал эти действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Женщина сама явилась в правоохранительные органы с повинной.

Решение суда по взысканию ущерба, причинённого краевому минобру, было возложено на судебных приставов.

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