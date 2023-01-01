Ночью в Перми в результате поджога загорелась многоэтажка на улице Коминтерна Эвакуированы 27 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 00 часов 30 минут 31 октября в региональное управление МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирной девятиэтажке на ул. Коминтерна в Перми. Прибывшие на место пожарные установили, что в одной из квартир на седьмом этаже горит мебель и другие вещи.

Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств были выведены на улицу восемь жильцов, в том числе один ребёнок. Самостоятельно эвакуировались ещё 19 человек.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве рассказали, что причиной пожара, предварительно, является поджог. Все обстоятельства ЧП выясняют сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю.

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