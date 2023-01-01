Максим Артамонов В Перми за идевательства над внуками будут судить пенсионерку Одному из них она угрожала убийством Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кировском районе Перми следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 66-летней пенсионерки, которая обвиняется в истязании детей, угрозе убийством и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным следствия, с октября 2021 года по февраль 2023-го пенсионерка, являясь опекуном своим внукам 10 и 12 лет, систематически избивала их, нанося детям физическую боль и психические страдания.

При этом женщина не выполняла своих обязанностей по воспитанию, причиняя вред их физическому и психическому здоровью, нравственному развитию. В феврале 2023 года она высказала угрозу убийством старшему внуку. Ребёнок воспринял эту угрозу реально.

О преступлениях пенсионерки сообщила родственница мальчиков, которая обратилась в правоохранительные органы. Детей поместили в государственное соцучреждение, сообщили в следкоме.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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