Алёна Бронникова Прокуратура Перми проведёт прямую линию по проблемам транспортного обслуживания Жители отдалённых районов смогут обратиться в ведомство 1 ноября Поделиться Твитнуть

Прокуратура Перми 1 ноября проведёт «прямую телефонную линию» при участии представителей администрации. Об этом сообщается в telegram-канале краевого надзорного органа.

«Мероприятие состоится при участии представителей департаментов дорог и транспорта, благоустройства администрации Перми. Граждане могут обратиться по вопросам, связанным с транспортным обслуживанием населения и деятельностью перевозчиков, сообщить о проблемах удалённости остановок общественного транспорта, а также состоянии транспортной инфраструктуры», — информирует пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Телефонная линия по доступности отдалённых районов и микрорайонов Перми будет организована с 13 до 14 часов в справочно-информационной службе города. Все желающие смогут задать вопросы в прямом эфире, позвонив по номеру 8 (342) 2-059-059.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.